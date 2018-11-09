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Банду браконьеров поймали на Умбозере в Мурманской области

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В Мурманской области на озере Умбозеро задержали группу лиц из трех браконьеров, которые в с 28 октября по 1 ноября незаконно добывали рыбу запретными орудиями лова (15 ставных сетей). 

Изъят 251 кг рыбы. Из них 69 штук — кумжа, 270 — палий, 78 — сиг и пять налимов. Возбуждено уголовное дело, сообщает ИА «Би-порт».

С 29 октября по 5 ноября инспекторы провели 20 контрольно-надзорных мероприятий. Выявлено 24 нарушения в области рыболовства и сохранения среды обитания водных биоресурсов. У нарушителей забрали 29 орудий лова и семь надувных лодок. 

В начале октября в Челябинской области двое мужчин пострадали в ДТП, когда пытались скрыться от егерей в лесах Пластовского района. Машины охотников столкнулись лоб в лоб. Один из пострадавших оказался депутатом городского собрания Троицка.

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