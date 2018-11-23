В Кремле посмеялись над оперативностью российских СМИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посмеялся над оперативностью российских СМИ. Во время брифинга в пятницу, 23 ноября, его спросили, действительно ли в Кремле построили вертолетную площадку, чтобы глава государства Владимир Путин смог летать оттуда.

Песков поинтересовался, какое СМИ об этом написало. По словам журналистов, это была «Российская газета».

«Владимир Владимирович летает на вертолетах в Кремле с 2012 года. Но хорошо, что «Российская газета» уже сейчас эту информацию раскопала», — иронично заметил он.

Отметим, что на сайте издания действительно есть материал о строительстве вертолетной площадки, однако появился он 20 мая 2013 года.

Кроме того, Песков ответил на вопрос о появлении двух военных вертолетов над Кремлем. По его словам, это были учения, он также порекомендовал обращаться за подробностями к сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО).