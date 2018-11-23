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Песков отреагировал на сообщения о хищениях при строительстве резиденции президента

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Кремле подтвердили сообщения СМИ о задержаниях по делу о хищениях при строительстве резиденции президента России.

«Могу сказать, что действительно были задержания и осужденные по этому вопросу», — заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие публикации.

Представитель Кремля добавил, что о более подробные сведения о данном деле могут сообщить правоохранительные органы.

Ранее 23 ноября издание РБК сообщило о хищениях средств при строительстве и реставрации ряда объектов госохраны, в том числе резиденции президента РФ «Бочаров Ручей».

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