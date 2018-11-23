Дочь Трампа сфотографировали с ценником на туфле

В интернете появилась фотография дочерей президента США Дональда Трампа — Тиффани и Иванки — во время их посадки в самолет на авиабазе Эндрюс в Мэриленде. Журналисты обратили внимание, что на подошве правой туфли 25-летней Тиффани Трамп был наклеен ценник.

Как пишет TMZ, это заметили, когда дочери главы государства собирались лететь во Флориду, чтобы вместе с семьей отпраздновать День благодарения на прибрежном курорте Mar-a-Lago, который принадлежит Трампу.

2 января стало известно, что Тиффани Трамп стала почетным гостем на вечеринке Playboy, которую организовал сын недавно умершего Хью Хефнера Купер. Мероприятие проходило в Лос-Анджелесе в отеле Culver Hotel. Большую часть времени дочь американского лидера провела в компании с наследником империи Хефнера.

В октябре принц Гарри и его супруга Меган Маркл прибыли с официальным визитом в королевство Тонга. Во время шествия по дорожке в аэропорту Фуаммоту в Нукуалофа (столице страны) папарацци заметили, что с платья герцогини Сассекской не снят ценник.