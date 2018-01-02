Дочь президента США Трампа посетила вечеринку Playboy

Дочь президента США Дональда Трампа Тиффани стала почетным гостем на вечеринке Playboy, которую организовал сын недавно умершего Хью Хефнера Купер.

Мероприятие проходило в Лос-Анджелесе в отеле Culver Hotel. Большую часть времени дочь американского лидера провела в компании с наследником империи Хью Хефнера, пишет Daily Mail.

Сама Тиффани Трамп опубликовала несколько фотографий с вечеринки:

Публикация от Candace Jordan (@candidcandace) Янв 1, 2018 at 12:16 PST

Журналисты уже сравнили это событие с инцидентом, произошедшим в 1990 году. Дональд Трамп хотел, чтобы его вторая супруга и мать Тиффани Марла Мейплз оказалась на обложке журнала Playboy. Однако Хью Хефнеру так и не удалось уговорить ее на фотосессию.

Сам будущий президент США неоднократно появлялся на обложке журнала в окружении моделей.