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Дочь президента США Трампа посетила вечеринку Playboy

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Фото: Global Look Press/Wiese/face to face
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Дочь президента США Дональда Трампа Тиффани стала почетным гостем на вечеринке Playboy, которую организовал сын недавно умершего Хью Хефнера Купер.

Мероприятие проходило в Лос-Анджелесе в отеле Culver Hotel. Большую часть времени дочь американского лидера провела в компании с наследником империи Хью Хефнера, пишет Daily Mail.

Сама Тиффани Трамп опубликовала несколько фотографий с вечеринки:

Журналисты уже сравнили это событие с инцидентом, произошедшим в 1990 году. Дональд Трамп хотел, чтобы его вторая супруга и мать Тиффани Марла Мейплз оказалась на обложке журнала Playboy. Однако Хью Хефнеру так и не удалось уговорить ее на фотосессию.

Сам будущий президент США неоднократно появлялся на обложке журнала в окружении моделей.

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