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СМИ рассказали о неловком инциденте с премьером Греции

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Фото: youtube.com/Ελεύθερος Τύπος
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Премьер-министра Греции Алексиса Ципраса поставил в неловкое положение немецкий журналист, задавший ему провокационный вопрос. Об этом 17 ноября написало издание Eleftheros Typos.

«Позорный инцидент», как пишет издание, произошел 10 ноября на конференции Социал-демократической партии Германии, куда Ципрас прилетел выступить с речью, и был показан в выпуске сатирической программы телеканала 2DF.

Молодой журналист задал Ципрасу вопрос: «Вы находитесь здесь, у социал-демократов Германии, чтобы увидеть что-то задолбанное еще больше, чем ваша страна?» При этом репортер употребил нецензурную лексику.

Ципрас растерялся и несколько секунд не мог ответить, после чего сказал, что ему было очень приятно послушать лидера партии Андреа Налес, которая выступила с «такой левой речью», что ему стало более комфортно в дискуссиях СДПГ. После этой фразы Налес засмеялась и поцеловала Ципраса в щеку.

Издание отмечает, что оскорбление страны осталось без ответа греческого премьера.

В начале сентября Ципрас подтвердил, что Греция по-прежнему намерена добиться от Германии выплат за ущерб и возвращения так называемого оккупационного займа.

Греция оценила ущерб от немецкой оккупации 1941–1944 годов в €278,7 млрд. Берлин в свою очередь все требования Афин отвергает, заявляя, что компенсации были выплачены республике в 1960 году в размере €115 млн.

Также вновь поднять вопрос репараций намерена Польша. Варшава планирует пересчитать сумму выплат. Польские власти заявили, что Германия уже 70 лет «прячет голову в песок» и избегает справедливости в вопросе того, «что Польше принадлежит».

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