Следователи показали видео с места гибели российского пилота в Сирии

Следственный комитет РФ опубликовал видео, которое было сделано на месте гибели российского пилота Су-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича в ноябре 2015 года.

На кадрах видны фрагменты самолета РФ, а также вертолета спасательной группы. На них были обнаружены следы от снарядов боевиков.

Кроме того, следователи показал позиции боевиков, которые открыли огонь по россиянам.

Ранее 23 ноября стало известно, что СК РФ установил девять боевиков, причастных к убийствам Пешкова и Мурахтина. Все они объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что следователи также установили районы с позициями боевиков, с которых велся огонь по катапультировавшимся летчикам, а также помещение в одном из населенных пунктов в провинции Латакия, куда боевики доставили тело Пешкова.

В ноябре 2015 года российский Су-24 был сбит турецким F-16 над территорией Сирии. Командир экипажа и штурман успели катапультироваться до крушения самолета. Командир Олег Пешков погиб в результате обстрела боевиками с земли во время приземления, штурман Константин Мурахтин был спасен поисково-спасательной группой российской пехоты при огневой поддержке сирийского спецназа. В ходе спасательной операции погиб морпех Александр Позынич.