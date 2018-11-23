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СК РФ установил девять причастных к убийствам российских военных в Сирии боевиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следственный комитет России установил личности девяти боевиков, причастных к убийствам пилота российского бомбардировщика Су-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича, а также к покушению на жизнь штурмана Су-24М Константина Мурахтина в ноябре 2015 года в Сирии. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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«Совокупность собранных доказательств позволила вынести постановления о привлечении в качестве обвиняемых в отношении девяти граждан Сирии», — сообщила Петренко.

По ее словам, всем им вменяется в вину участие в незаконных вооруженных формированиях, совершении убийства и покушении на убийство, а также глумлении над телом умершего, хищении оружия, боеприпасов и личного имущества.

Все обвиняемые объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Российский Су-24 был сбит турецким F-16 над территорией Сирии в ноябре 2015 года. Командир экипажа и штурман успели катапультироваться до крушения самолета. Командир Олега Пешкова боевики застрелили с земли во время приземления, штурман Константин Мурахтин был спасен поисково-спасательной группой российской пехоты при огневой поддержке сирийского спецназа. В ходе этой операции погиб морпех Александр Позынич.

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