Суд заочно арестовал обвиняемых в убийстве Олега Пешкова сирйицев

Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте девяти сирийцев, обвиняемых в убийстве российского летчика Олега Пешкова. Все фигуранты уголовного дела объявлены в международный розыск, сообщает в четверг, 22 ноября, «РИА Новости».

Отмечается, что из девяти заочно арестованных граждан Сирии вердикт суда оспорил только Абдалла Мохаммед Джалял. Однако суд оставил ходатайство его адвоката без изменения.

Пешков погиб в Сирии 24 ноября 2015 года, когда турецкий истребитель F-16 сбил бомбардировщик Су-24 ВКС РФ. Пилот успел катапультироваться, но его расстреляли с земли.

Президент России Владимир Путин посмертно присвоил погибшему летчику звание Героя России, в школе № 30 Липецка установили памятный бюст Пешкову.