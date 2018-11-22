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Суд заочно арестовал обвиняемых в убийстве Олега Пешкова сирйицев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте девяти сирийцев, обвиняемых в убийстве российского летчика Олега Пешкова. Все фигуранты уголовного дела объявлены в международный розыск, сообщает в четверг, 22 ноября, «РИА Новости».

Отмечается, что из девяти заочно арестованных граждан Сирии вердикт суда оспорил только Абдалла Мохаммед Джалял. Однако суд оставил ходатайство его адвоката без изменения.

Пешков погиб в Сирии 24 ноября 2015 года, когда турецкий истребитель F-16 сбил бомбардировщик Су-24 ВКС РФ. Пилот успел катапультироваться, но его расстреляли с земли. 

Президент России Владимир Путин посмертно присвоил погибшему летчику звание Героя России, в школе № 30 Липецка установили памятный бюст Пешкову.

 

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