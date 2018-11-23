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В сети обсуждают оптическую иллюзию в кулинарном ролике

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Фото: youtube.com
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В сети обсуждают необычную оптическую иллюзию в ролике о приготовлении индейки, на которую обратил внимание один из пользователей портала Reddit.

На записи повар рассказывает о приготовлении маринада, который после помешивания медленно вращается. Затем в кадре появляется индейка. Пользователь Dently отметил, если неотрывно смотреть на вращающийся маринад, то кожа индейки начинает тоже двигаться, пишет РЕН ТВ.

При этом другие пользователи поддержали его и оставляли ироничные комментарии. Так, пользователь craziila отметил, что «можно сломать глаза». Публикация уже набрала около 750 комментариев и 20 тыс. лайков.

22 ноября в сети появилась видеозапись, на которой стояки огромного склада полностью обрушиваются из-за погрузчика.

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