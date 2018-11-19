В Канаде камера видеонаблюдения засняла фигуру «призрака»

Жительница Канады Мени Питошья опубликовала в соцсетях видео, снятое камерой видеонаблюдения возле ее дома. На кадрах запечатлена таинственная прозрачная фигура, стоящая у двери женщины.

46-летняя канадка уверена, что это призрак.

«Моя собака начала лаять и побежала к двери. Я ждала посылку, поэтому подумала, что это курьер подходит к двери, но там никого не было», –– приводит ее слова Daily Mail.

Женщина отметила, что именно встревоженность собаки заставила ее просмотреть записи с камеры.

Пользователи Сети оказались настроены более скептично, чем Питошья. Многие предположили в комментариях, что таинственный призрак всего лишь пыль, летящая перед объективом.

25 октября сообщалось, что жительница Красноярского края пожаловалась в полицию на привидение, которое якобы в течение года крадет у нее деньги.