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Подросток погиб под колесами поезда в подмосковной Истре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Подросток погиб под колесами поезда на станции Истра Рижского направления. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

Мальчик переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Он получил смертельные травмы, пишет РЕН ТВ.

По факту произошедшего проводится проверка, сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства произошедшей трагедии.

18 ноября в Подмосковье поезда сбили двух человек. Мужчина погиб на перегоне между станциями Мытищи и Подлипки-Дачные Ярославского направления. Еще один человек погиб на рельсах в районе станции Чухлинка Курского направления.

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