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Бывшего начальника ЦСКА задержали по подозрению в хищениях

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В Москве задержали бывшего начальника главного управления по работе с личным составом (ГУРЛС) Министерства обороны России и бывшего начальника Центрального спортивного клуба армии Михаила Барышева. Его подозревают в хищениях во время работы главой клуба, сообщили «Известиям» в четверг, 22 ноября.

Возможной причиной задержания 40-летнего полковника следователями Военно-следственного управления Следственного комитета России и сотрудниками ФСБ могли стать эпизоды, связанные со строительством спортивных объектов ЦСКА.

По другой версии, Барышев мог брать взятки во время проведения III зимних Всемирных военных игра в Сочи в 2017 году. По версии следствия, суммы хищений могли исчисляться десятками миллионов.

В конце июля 2018 года в составе ВС России начали формировать главное военно-политическое управление. Его возглавил генерал-полковник Андрей Картаполов. Как отметили собеседники «Известий», Барышев оказался «между двух стульев»: его должность подлежала упразднению. В то же время вопрос о его назначении на новый пост сначала «повис в воздухе». Позднее кадровые органы Минобороны начали готовить документы на его увольнение.

Формально переформирование ГУРЛС в ГлавВоенПУР должно завершиться к 1 декабря нынешнего года. С этой даты должность начальника Главного управления по работе с личным составом ликвидируется.

Скандальные публикации в течение последних лет изрядно подпортили репутацию полковника. Расследованием его деятельности на посту начальника ЦСКА занимались как блогеры, так и профессиональные журналисты.

По истечение 48 часов с момента задержания Михаилу Барышеву будет избрана мера пресечения.

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