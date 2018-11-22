Дело о взятках экс-главы госкомитета Карелии пересмотрят

Верховный суд Карелии отправил на пересмотр дело экс-председателя госкомитета республики, бывшего и.о. заммэра Петрозаводска Дениса Косарева. Его обвиняли в получении взятки на 2,6 млн рублей и приговорили к пяти годам лишения свободы условно со штрафом 5 млн рублей.

Решение об условном сроке принял Петрозаводский городской суд, а вышестоящая инстанция его отменила. Дело Косарева передадут на новое рассмотрение в тот же суд, но с другим составом.

Во время судебного заседания представитель прокуратуры просил изменить наказание с условного срока на реальный в отбывании в колонии строгого режима, поскольку приговор городского суда слишком мягкий. Сторона защиты была с этим не согласна. Сам Косарев на заседании суда не присутствовал из-за болезни. Он находится под подпиской о невыезде, сообщает ИА «Карелinform».

Следствие считает, что Косарев со своим замом Сергеем Максимовым в 2014–2015 годах получили шесть взяток на 2,6 млн рублей за создание условий для победы некоторых компаний в аукционах, заключение с ними госконтрактов, согласование и выдачу Фондом госимущества крупных займов.