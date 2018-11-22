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Депутаты Госдумы поедут в Турцию вызволять несовершеннолетнюю россиянку

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Фото: Global Look Press/DPA/Andreas Arnold
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Группа из трех депутатов Государственной думы посетит Турцию в ближайшее время для того, чтобы решить вопрос о возвращении в Россию несовершеннолетней россиянки, которую удерживает на территории страны ее отец  — гражданин Турции.

Как сообщил 22 ноября «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, принято решение о создании рабочей группы по этому вопросу. Депутаты поедут в турецкий парламент, чтобы на месте разобраться с ситуацией. Парламентарии попытаются забрать девочку и вернуть ее матери.

Брак между гражданином Турции и Албегоновой зарегистрировали в 2004 году, их дети имеют российское гражданство. Бывший супруг россиянки Зарины Албегоновой забрал и удерживает в Турции старшую дочь, которой сейчас 10 лет.

21 ноября суд в США постановил освободить россиянку Богдану Осипову после возвращения в Канзас ее детей. Женщину, которая обладает гражданством России и США, арестовали по обвинению в похищении собственного ребенка, так как по закону страны дети, рожденные в браке с американцем, должны оставаться в США.

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