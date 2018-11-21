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Суд в США постановил освободить россиянку после возвращения в Канзас ее детей

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Суд в США постановил освободить россиянку Богдану Осипову в день, когда ее дети приедут в штат Канзас. Об этом сообщил ее адвокат Алексей Тарасов.

По его словам, заседание суда по этому делу было перенесено с 4 декабря 2018 года на 5 марта 2019 года, пишет ТАСС.

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Также Тарасов отметил, что 3 декабря слушания по детям Осиповой пройдут в российском суде. Он выразил надежду, что решение по ним будет принято в течение нескольких недель.

Женщину, которая обладает гражданством России и США, арестовали по обвинению в похищении собственного ребенка, так как по закону страны дети, рожденные в браке с американцем, должны оставаться в США.

В 2014 году годовалая дочь Богданы Осиповой, которая имеет гражданство РФ и США, была объявлена в розыск после того, как россиянка вернулась на родину, забрав ребенка с собой. В России женщина обратилась в суд с иском об определении места жительства двоих детей от брака с американцем. В итоге было вынесено решение оставить детей Осиповой и определить их место жительства в России.

В сентябре 2017 года женщина вновь приехала в США, где ее задержали правоохранители. Согласно решению американского суда, две малолетние дочери, которые также имеют двойное гражданство, после развода родителей должны были жить с отцом.

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