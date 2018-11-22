Косачев сообщил о проработке визита Ким Чен Ына в Россию

Россия ожидает приезда лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Дата визита пока не известна, сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По словам Косачева, в настоящее время стороны ведут переговоры и консультации, чтобы согласовать сроки и параметры визита, пишет ТАСС.

В октябре дипломатические источники в Южной Корее рассказали «Известиям», что Ким Чен Ын может приехать в Россию в конце октября или начале ноября. По их словам, это должно было произойти до промежуточных выборов в США (6 ноября). В качестве возможных мест его приезда назывались Москва или Владивосток.

В посольстве КНДР в Москве сообщили, что не располагают точными сведениями о времени визита северокорейского лидера, поскольку дата «зависит от решения руководителей двух стран». В министерстве иностранных дел России и КНДР от комментариев по этому поводу отказались.