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Мужчина в Нальчике 30 лет прожил с пулей в груди

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В Нальчике Кабардино-Балкарии врачи вытащили из грудной клетки мужчины пулю, которая была там 30 лет. Об этом сообщается в аккаунте Instagram республиканской клинической больницы.

Пациент в возрасте 64 лет жаловался на боли в груди, которые длились примерно полтора месяца. Обследования выявили инородное тело в плевральной полости. Была назначена операция, передает NewsTracker. Хирургам удалось вытащить пулю, мужчину выписали. Как именно предмет оказался в теле, неизвестно.

В Красноярском крае будут судить врача, оставившего после операции в теле пациента хирургический крючок. Инцидент произошел в Идринской районной больнице. По данным следствия, врач не учла анатомические особенности внутреннего органа пациентки и не провела исследование, поэтому в теле женщины остался крючок. Ее состояние ухудшилось после выписки.

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