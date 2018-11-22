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Обыски прошли в столовой на Урале в связи с отравлением школьников

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Следователи провели обыски в столовой в Екатеринбурге. Причиной стало закрытие н карантин в связи с острой кишечной инфекцией в одной из школ, с которой работает учреждение общепита.

По данным правоохранительных органов, в школе № 19 выявлено три случая заболевания. Учебное заведение закрыли на карантин до субботы. При этом ранее отравления происходили в других школах Екатеринбурга. В связи с частыми заболеваниями и другими нарушениями, в частности накруткой цен, было возбуждено уголовное дело. Следователи пришли с обысками в учреждение общепита. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Ранее сообщалось, что прокуратура выявила многочисленные нарушения в работе школьно-базовой столовой в Екатеринбурге. Были обнаружены пренебрежения санитарными нормами и нарушения в закупках. Стоимость продуктов завышалась от 4% до 290%. Директор предприятия, занимавший пост около 10 лет, уволен.

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