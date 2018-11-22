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Скважину закрыли в Липецкой области из-за массового отравления детей

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Четверо детей обратились в больницу с подозрением на ротавирусную инфекцию в Липецкой области. Водопроводная скважина в одном из поселков закрыта, пробы взяты на анализ.

По данным представителей Елецкой районной больницы, признаки инфекции выявлены у четырех детей ид поселка Газопровод и деревни Ключ Жизни. Одного ребенка госпитализировали. Водопроводную скважину в Газопроводе закрыли из-за некачественной войны, сообщает LipetskMedia.

Местные жители также уточняют, что в поселке на карантин закрыта школа, однако в местной администрации объясняют, что ситуация связана с высокой заболеваемостью ОРВИ, а не с отравлениями.

Ранее сообщалось, что в школах Самары началась комплексная проверка после массового отравления детей в одном из учебных заведений. Острая кишечная инфекция выявлена у 14 ребят и одного взрослого, шесть учеников госпитализированы.

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