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Дело об отравлении детей в лагере в Удмуртии передали в суд

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Собственника детского лагеря «Волна», где летом отравились 12 ребят, будут судить в Удмуртии. На имущество обвиняемого наложили арест.

По данным следствия, сотрудники пищеблока детского лагеря не прошли медицинский осмотр, у пятерых из них был выявлен норовирус. В результате в июле 2018 года произошло массовое отравление детей. Кроме того, на территории лагеря при проверке обнаружили мусор. Все сотрудники, за исключением директора, были оформлены по гражданско-правовым договорам.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание детей». Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. Для обеспечения возмещения морального и материального ущерба на имущество собственника лагеря наложен арест, сообщает ИА «Сусанин».

Ранее сообщалось, что с жалобами на плохое самочувствие дети обратились к врачам в начале июля. У отдыхающих был выявлен норовирус. В ходе проверки выяснилось, что учреждение перед началом смены не получило санэпидзаключение Роспотребнадзора в связи с нарушениями. Это значит, что лагерь не мог принимать детей. После массового заболевания работа лагеря была приостановлена.

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