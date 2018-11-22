Фильм по повести Каверина «Семь пар нечистых» выйдет в прокат в декабре

Военная драма «Семь пар нечистых», снятая по одноименной повести Вениамина Каверина, выйдет на широкие экраны 6 декабря 2018 года. Картина расскажет о начале Великой Отечественной войны, героями картины станут охранники и заключенные, которых доставляют на корабле на будущее место работы _ постройку взлетных полос.

«Герои вынуждены сосуществовать в замкнутом пространстве — на корабле, им приходится примириться со своими демонами и сражаться за честь Родины», — рассказал режиссер Кирилл Белевич.

По мнению актера Юрия Борисова, когда возникает общий враг, то конфликт внутри небольшого круга людей исчезает. «Люди объединяются, чтобы отстоять честь Родины и победить фашистов. В этот момент ты понимаешь, насколько бессмысленна была та вражда. Именно поэтому для меня «Семь пар нечистых» — прежде всего фильм о единстве человечества и о всеобъемлющей любви», — признался он.

Ранее на этой неделе стало известно, что в Санкт-Петербурге снимут документальный фильм о судьбе детей последнего российского императора Николая II.