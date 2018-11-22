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РБК сообщил о возбуждении уголовного дела против рэпера Хаски

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Рэпер Хаски (настоящее имя — Дмитрий Кузнецов) стал фигурантом уголовного дела, сообщает сайт РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным собеседников журналистов, дело было возбуждено по ч.1 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба»). При этом адвокат рэпера Наталья Жданович опровергла эту информацию в интервью телеканалу «360».

Также тему прокомментировал еще один защитник — Алексей Аванесян. «Когда уголовное дело возбуждают, об этом должны сообщить ему лично либо его защитнику. Пока этого не сделано, пока мы постановление не увидим, мы не можем это комментировать», — цитирует его «РИА Новости».

При этом в Facebook Аванесян сообщил, что примерно час назад его подзащитного привезли в Первомайский районный суд. Он добавил, что ранее в полиции ему сообщали о рассмотрении дела в других судах, для того чтобы на процесс пришло как можно меньше прессы.

В пресс-службе регионального главка МВД РБК отказались комментировать информацию о возбуждении уголовного дела. Менеджер артиста Андрей Орехов сказал, что ему такие данные не поступали. 

Источники издания сообщили, что полиция сейчас проводит лингвистическую экспертизу текстов рэпера на предмет наличия в них признаков экстремизма. Из-за этого руководству клуба, где должен был состояться концерт музыканта в Краснодаре, было вынесено предупреждение о нежелательности проведения этого мероприятия, добавляется в материале.

В среду, 21 ноября, сообщалось, что Хаски задержали в Краснодаре, после того как он выступил на крыше автомобиля перед клубом Arena Hall, где должен был состояться его концерт. Выступление в итоге отменили.

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