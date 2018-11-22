«Яндекс» и Сбербанк запустили третью торговую онлайн-площадку

«Яндекс» и Сбербанк в тестовом режиме запустили сервис Bringly — третью совместную торговую онлайн-платформу в рамках проекта по созданию «российского Amazon».

Bringly станет площадкой, на которой можно приобрести товары из иностранных магазинов. Сейчас сервис предлагает более 4 млн наименований, однако планируется расширение до 50 млн товаров из разных стран, в том числе из Великобритании, Германии, Израиля, Китая, Турции и Южной Кореи. В ассортимент войдут одежда и обувь, косметика, электроника.

В течение пяти месяцев сервис проработает в бета-версии, сказано в сообщении компании. Площадка также доступна в магазинах мобильных приложений для устройств на платформах iOS и Android.

«Уже сейчас две трети россиян покупают что-то в иностранных интернет-магазинах, причем 90% этих покупок приходится на товары из Китая. Мы уверены, что рынок трансграничной онлайн-торговли будет расти, и хотим разнообразить выбор покупателей», — цитирует директора по международному развитию «Яндекс.Маркета» Алекса Васильева агентство «РИА Новости».

Ранее компании запустили сервисы «Яндекс.Маркет» и «Беру!», последний маркетплейс ориентирован на поставщиков с внутреннего рынка и был запущен в октябре.

В середине ноября в «Яндекс.Такси» рассказали о намерении выйти на рынок в Израиле под брендом Yango.