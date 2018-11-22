Ижевский аэропорт через несколько лет будет принимать все самолеты

После реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорт Ижевска сможет принимать самолеты всех типов. По словам председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова, в 2019-м начнут проектировать удлинение полосы, а на 2021 год намечены работы. Сейчас воздушная гавань может принимать не более 10 судов типа Sukhoi Superjet.

«Наша задача — сделать аэропорт международным. У нас все для этого есть с точки зрения пассажиропотока», — заявил Ярослав Семенов.

В течение 2019–2024 гг на реконструкцию аэропорта потратят 6817 млн рублей, из них 3447,4 млн рублей поступят из федеральной казны, 3369,6 млн рублей — из внебюджетных источников, отмечает ИА «Сусанин».

Росавиация выделила 1,2 млрд рублей на завершение реконструкции аэропорта в Липецке. В дальнейшем сумма может быть увеличена на треть. Финансирование рассчитано до 2021 года.