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Ижевский аэропорт через несколько лет будет принимать все самолеты

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После реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорт Ижевска сможет принимать самолеты всех типов. По словам председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова, в 2019-м начнут проектировать удлинение полосы, а на 2021 год намечены работы. Сейчас воздушная гавань может принимать не более 10 судов типа Sukhoi Superjet. 

«Наша задача — сделать аэропорт международным. У нас все для этого есть с точки зрения пассажиропотока», — заявил Ярослав Семенов.

В течение 2019–2024 гг на реконструкцию аэропорта потратят 6817 млн рублей, из них 3447,4 млн рублей поступят из федеральной казны, 3369,6 млн рублей — из внебюджетных источников, отмечает ИА «Сусанин».

Росавиация выделила 1,2 млрд рублей на завершение реконструкции аэропорта в Липецке. В дальнейшем сумма может быть увеличена на треть. Финансирование рассчитано до 2021 года.

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