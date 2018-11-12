Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции аэропорта Нерюнгри

Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции аэропорта Чульман города Нерюнгри в Республике Саха (Якутия). Положительное заключение было выдано после повторного рассмотрения проекта.

Как сообщили ИА SakhaNews в Главгосэкспертизе России, эксперты изучили материалы инженерных изысканий и проектную документацию и пришли к выводу, что все документы соответствуют требованиям технических регламентов. Также была проведена проверка достоверности стоимости реконструкции, после чего было выдано положительное заключение.

Проект реконструкции включает в себя строительство нового двухэтажного терминала, который сможет обслуживать 300 пассажиров в час. Также будет проведена реконструкция рулежных дорожек, взлетно-посадочной полосы и перрона с выделением площадки для противообледенительной обработки воздушных судов.

Помимо этого, будут построены помещения для склада ГСМ, аварийно-спасательной станции и других необходимых объектов, пройдет реконструкция системы электроснабжения и светосигнального оборудования воздушной гавани.

При этом реализовать проект реконструкции планируется в условиях действующего аэропорта за счет средств федерального бюджета.