Аэропорт Волгограда назовут именем Маресьева, Жукова или Чуйкова

Жители Волгограда с 12 ноября могут проголосовать за один из трех вариантов, вышедших в финал проекта «Великие имена России» по переименованию аэропортов. В шорт-лист попали военный лётчик Алексей Маресьев, маршалы Георгий Жуков и Василий Чуйков. Одно из этих имен будет носить воздушная гавань города.

Кандидатура Маресьева оказалась самой популярной и у общественников, и у жителей. Кроме того, много голосов получила идея назвать аэропорт «Сталинградом», но организаторы проекта решили не нарушать правила и оставить только фамилии выдающихся людей, отмечает ИА «НовостиВолгограда.ру».

В расширенном списке были имена поэтессы Маргарита Агашина, художника Ильи Машкова, Героя Советского Союза Константина Недорубова, защитника Сталинграда Якова Павлова и композитора Александры Пахмутовой.