Прямой эфир

Аэропорт Волгограда назовут именем Маресьева, Жукова или Чуйкова

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Волгограда с 12 ноября могут проголосовать за один из трех вариантов, вышедших в финал проекта «Великие имена России» по переименованию аэропортов. В шорт-лист попали военный лётчик Алексей Маресьев, маршалы Георгий Жуков и Василий Чуйков. Одно из этих имен будет носить воздушная гавань города.

Кандидатура Маресьева оказалась самой популярной и у общественников, и у жителей. Кроме того, много голосов получила идея назвать аэропорт «Сталинградом», но организаторы проекта решили не нарушать правила и оставить только фамилии выдающихся людей, отмечает ИА «НовостиВолгограда.ру»

В расширенном списке были имена поэтессы Маргарита Агашина, художника Ильи Машкова, Героя Советского Союза Константина Недорубова, защитника Сталинграда Якова Павлова и композитора Александры Пахмутовой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россияне предлагали дать аэропортам имена Жукова, Менделеева и Туполева
Аэропорты 45 городов России получат имена великих граждан

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017