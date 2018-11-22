СМИ Германии рассказали о «борщевичном бедствии» в России

Растение борщевик широко распространилось в средней полосе России и стало настоящим стихийным бедствием, пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung.

По данным издания, сорняки занимают территорию уже более 1 млн га.

При этом отмечается, «борщевичное бедствие» в России было спровоцировано искусственно, так как в советские времена сорняк решили культивировать в качестве корма для скота. Однако инициаторы этой идеи не учли тот факт, что из-за борщевика коровье молоко становится горьким.

Издание указывает, что борщевик является проблемой также и для Европы. К примеру, в Германии в 2008 году он был признан самым ядовитым растением года, похожая история сложилась и в Польше.

В начале ноября сообщалось, что в Подмосковье начали штрафовать владельцев участков, которые не ведут борьбу с борщевиком.