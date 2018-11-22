В НАТО кодифицировали ракету «Буревестник»

Российская межконтинентальная крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник» по классификации НАТО получила кодовое название SSC-X-9 Skyfall. Об этом на своей странице в Twitter 20 ноября сообщил журналист The Diplomat Анкит Панда.

«Обновление от источника: российская крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник» имеет обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall», — пишет Панда.

В ходе послания Федеральному собранию 1 марта президент России Владимир Путин представил образцы новейшего российского вооружения: системы вооружений «Кинжал», «Сармат» и «Авангард», крылатую ракету с ядерной энергоустановкой «Буревестник», а также беспилотный подводный аппарат и ракету с ядерной силовой установкой.

В июле сообщалось о том, что Минобороны продемонстрировало испытания «Буревестника». Решение о ее разработке было принято в декабре 2001 года, после выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года, а также в качестве ответной меры на создание американцами глобальной системы ПРО.