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Операторы связи предупредили о серьезном повышении тарифов

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Фото: Pixabay
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Половина опрошенных операторов связи в России ожидают в 2019 году повышения тарифов в пределах 10%, говорится в исследовании агентства TelecomDaily.

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Отмечается, что в опросе участвовали топ-менеджеры федеральных и региональных телекоммуникационных компаний из 15 городов России. Однако ряд крупнейших мобильных операторов — МТС, «Вымпелком» и Tele2 — отвечать на вопросы отказались, отмечает «РИА Новости».

Согласно опросу, 81% респондентов считают, что в 2019 году вырастут тарифы на услуги связи. При этом лишь 29% из них предполагают, что в 2019 году тарифы подорожают более чем на 10%. Одним из главных факторов для роста цен опрошенные назвали повышение с 1 января 2019 года ставки НДС до 20% и реализацию требований «пакета Яровой».

С 1 января ставка НДС в России повышается с 18% до 20%. В связи с этим также вырастет плата за коммунальные услуги на 1,7%. Еще с 1 июля стоимость коммуналки дополнительно поднимут на 2,4%. 

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