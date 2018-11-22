Ультразвуковой хирургический инструмент изобрели ученые в Томске

В Томске ученые создали рабочую модель ультразвукового хирургического инструмента для спайки тканей. Изобретение принадлежит радиофизикам Томского государственного университета (ТГУ).

Ученые уже получили одобрение промышленного партнера проекта, и прототип устройства должен появиться к 2020 году. Затем первые инструменты поступят на рынки РФ и ближнего зарубежья.

РИА «Томск» поясняет, что изобретение должно позволить быстрее и безопаснее «склеивать» сосуды, удалять катаракту глаза и тромбы. Такие устройства используются за рубежом, однако они потребляют слишком много электроэнергии и в руках хирурга перегреваются.

В пресс-службе ТГУ рассказали, что прибор создали на основе искусственного направляющего канала со звукоотражающими стенками, по которому распространяется волна, так называемого волновода. Резонанс ее колебаний рассчитан таким образом, что соединения испытывают минимум нагрузки и не перегреваются. Таким образом, устройство может прослужить дольше.

Международная презентация инструмента запланирована на ноябрь 2018 года. Сейчас же ученые отрабатывают на нем разные режимы работы и проводят эксперименты.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске бездомной собаке установили протез задней лапы, который создали по технологии Томского политехнического университета.