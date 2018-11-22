Прямой эфир

Ультразвуковой хирургический инструмент изобрели ученые в Томске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Томске ученые создали рабочую модель ультразвукового хирургического инструмента для спайки тканей. Изобретение принадлежит радиофизикам Томского государственного университета (ТГУ).

Ученые уже получили одобрение промышленного партнера проекта, и прототип устройства должен появиться к 2020 году. Затем первые инструменты поступят на рынки РФ и ближнего зарубежья.

РИА «Томск» поясняет, что изобретение должно позволить быстрее и безопаснее «склеивать» сосуды, удалять катаракту глаза и тромбы. Такие устройства используются за рубежом, однако они потребляют слишком много электроэнергии и в руках хирурга перегреваются.

В пресс-службе ТГУ рассказали, что прибор создали на основе искусственного направляющего канала со звукоотражающими стенками, по которому распространяется волна, так называемого волновода. Резонанс ее колебаний рассчитан таким образом, что соединения испытывают минимум нагрузки и не перегреваются. Таким образом, устройство может прослужить дольше.

Международная презентация инструмента запланирована на ноябрь 2018 года. Сейчас же ученые отрабатывают на нем разные режимы работы и проводят эксперименты.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске бездомной собаке установили протез задней лапы, который создали по технологии Томского политехнического университета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые открыли универсальное средство против рака
Ученые обнаружили новую причину таяния ледников Антарктиды

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017