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В Австралии суд освободил под залог втыкавшую иглы в клубнику женщину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Суд австралийского города Брисбена освободил 50-летнюю Ми Ут Чинь под залог. Она обвиняется в том, что втыкала швейные иглы в клубнику, которая поставлялась в магазины страны.

Судья посчитал риск повторного преступления со стороны обвиняемой достаточно низким, в результате чего освободил ее под залог. Условиями освобождения стали запрет на общение с работниками клубничных ферм, а также необходимость трижды в неделю посещать полицию, пишет ТАСС со ссылкой на телерадиокорпорацию ABC.

При этом прокурор Шерил Теш в ходе второго заседания по делу заявила, что у полиции достаточно улик против Ми Ут Чинь. В контейнере с клубникой были найдены две иглы с ее ДНК. Согласно свидетельским показаниям, порчу продукции женщина совершала с целью мести. Следующее заседание по делу состоится 17 декабря.

Ми Ут Чинь была арестована 11 ноября. Искать преступника полиция начала 13 сентября после нескольких случаев обнаружения иголок в клубнике на территории штата Квинсленд. Позже выяснилось, что опасную клубнику с иглами и булавками нашли еще в шести штатах.

Из-за форс-мажора власти решили отозвать клубнику из розничной торговли, однако 19 сентября игла была обнаружена в банане, купленном в штате Южный Уэльс, а 20 сентября ребенок из штата Тасмания рассказал о найденной в яблоке стальной булавке.

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