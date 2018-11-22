Царнаев хотел пойти на сделку со следствием в обмен на жизнь

Джохар Царнаев, приговоренный в США к смертной казни за организацию теракта на Бостонском марафоне, был готов пойти на сделку со следствием в обмен на пожизненное заключение.

Как сообщает NBC, прокуратура ответила ему отказом. Царнаев «предлагал определенное содействие и помощь» следователям в ходе переговоров о возможном признании вины.

Отмечается, что американские власти, выступавшие стороной обвинения, «постоянно отклоняли» предложения подсудимого. В итоге Царнаев вину не признал. В настоящий момент он содержится в тюрьме в ожидании исполнения приговора. Дата его казни до сих пор не назначена.

24 октября сообщалось, что Царнаев на допросе заявил агентам ФБР, что только он и его брат Тамерлан изготавливали взрывные устройства, сработавшие во время Бостонского марафона в 2013 году.

Два взрыва прогремели в Бостоне во время международного марафона 15 апреля 2013 года. Обвинение в организации теракта было выдвинуто в отношении братьев Тамерлана и Джохара Царнаевых. Джохар был задержан 20 апреля. Тамерлан 19 апреля скончался от ранений, полученных в перестрелке с полицией.

Коллегия присяжных в бостонском суде в мае 2015 года вынесла в отношении Джохара Царнаева вердикт о смертной казни. В августе его адвокаты подали апелляцию. Царнаев находится в тюрьме максимально строгого режима во Флоренсе, штат Колорадо.