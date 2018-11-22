Прямой эфир

Царнаев хотел пойти на сделку со следствием в обмен на жизнь

0
Фото: TASS/Nicolaus Czarnecki
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Джохар Царнаев, приговоренный в США к смертной казни за организацию теракта на Бостонском марафоне, был готов пойти на сделку со следствием в обмен на пожизненное заключение.

Как сообщает NBC, прокуратура ответила ему отказом. Царнаев «предлагал определенное содействие и помощь» следователям в ходе переговоров о возможном признании вины.

Отмечается, что американские власти, выступавшие стороной обвинения, «постоянно отклоняли» предложения подсудимого. В итоге Царнаев вину не признал. В настоящий момент он содержится в тюрьме в ожидании исполнения приговора. Дата его казни до сих пор не назначена.

24 октября сообщалось, что Царнаев на допросе заявил агентам ФБР, что только он и его брат Тамерлан изготавливали взрывные устройства, сработавшие во время Бостонского марафона в 2013 году.

Два взрыва прогремели в Бостоне во время международного марафона 15 апреля 2013 года. Обвинение в организации теракта было выдвинуто в отношении братьев Тамерлана и Джохара Царнаевых. Джохар был задержан 20 апреля. Тамерлан 19 апреля скончался от ранений, полученных в перестрелке с полицией.

Коллегия присяжных в бостонском суде в мае 2015 года вынесла в отношении Джохара Царнаева вердикт о смертной казни. В августе его адвокаты подали апелляцию. Царнаев находится в тюрьме максимально строгого режима во Флоренсе, штат Колорадо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мешавший расследованию бостонского теракта Кадырбаев вышел из тюрьмы
Десятки человек погибли при взрыве во дворце бракосочетаний в Кабуле

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017