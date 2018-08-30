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Мешавший расследованию бостонского теракта Кадырбаев вышел из тюрьмы

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Фото: TAСС/Armando L. Sanchez
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Осужденный в США за сокрытие улик друг братьев Царнаевых, казахстанский студент Диас Кадырбаев в среду, 29 августа, освобожден из тюрьмы после отбытия срока. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Представитель службы иммиграционного и таможенного контроля США подтвердил, что 24-летний Кадырбаев переведен из тюрьмы под юрисдикцию ведомства для депортации в Казахстан.

В июне 2015 года после признания своей вины он был приговорен в США к шести годам лишения свободы за воспрепятствование расследованию теракта в Бостоне, в результате которого трое погибли, а 260 человек получили ранения.

Студент узнал своего друга Джохара Царнаева на фотографиях, опубликованных ФБР через три дня после инцидента, но не предупредил власти. Позже в SMS-сообщении преступник попросил Кадырбаева пойти в его комнату в общежитии в Массачусетском университете в Дартмуте и «взять то, что там». Следователи сказали, что Кадырбаев и еще один человек спрятали компьютер Царнаева и рюкзак со взрывчатым веществом, что затруднило процесс расследования. Через два дня рюкзак был обнаружен.

Два взрыва прогремели в Бостоне во время международного марафона 15 апреля 2013 года. Обвинение в организации теракта было выдвинуто в отношении братьев Тамерлана и Джохара Царнаевых. Джохар был задержан 20 апреля. Тамерлан 19 апреля скончался от ранений, полученных в перестрелке с полицией.

Коллегия присяжных в бостонском суде в мае 2015 года вынесла в отношении Джохара Царнаева вердикт о смертной казни. В августе его адвокаты подали апелляцию. Царнаев находится в тюрьме максимально строгого режима во Флоренсе, штат Колорадо.

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