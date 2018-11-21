Актер Хью Лори стал командором ордена Британской империи

Актер Хью Лори, известный по ролям в сериалах «Дживс и Вустер» и «Доктор Хаус», стал командором ордена Британской империи.

Звания рыцаря-командора он был удостоен за многолетнюю службу драматическому искусству. Знак отличия третьей степени 59-летнему артисту вручил принц Уэльский Чарльз в ходе церемонии в Букингемском дворце 21 ноября, сообщается в официальном аккаунте королевской семьи в Twitter.

Actor Hugh Laurie was awarded a CBE for services to drama. He has enjoyed a successful career spanning more than 35 years as an actor, comedian, writer and musician. pic.twitter.com/dfZQowEhR3 — The Royal Family (@RoyalFamily) November 21, 2018

17 ноября стало известно, что актер Том Харди также был удостоен ордена Британской империи третьей степени.

Хью Лори более 35 лет посвятил работе в качестве актера, комика, писателя и музыканта. На Западе он получил известность благодаря ролям в комедийных телесериалах «Черная гадюка», «Шоу Фрая и Лори» и др. Однако мировое признание пришло к нему с ролью в американском сериале «Доктор Хаус».