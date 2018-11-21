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Актер Хью Лори стал командором ордена Британской империи

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Фото: twitter.com/@RoyalFamily
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Актер Хью Лори, известный по ролям в сериалах «Дживс и Вустер» и «Доктор Хаус», стал командором ордена Британской империи.

Звания рыцаря-командора он был удостоен за многолетнюю службу драматическому искусству. Знак отличия третьей степени 59-летнему артисту вручил принц Уэльский Чарльз в ходе церемонии в Букингемском дворце 21 ноября, сообщается в официальном аккаунте королевской семьи в Twitter. 

17 ноября стало известно, что актер Том Харди также был удостоен ордена Британской империи третьей степени.

Хью Лори более 35 лет посвятил работе в качестве актера, комика, писателя и музыканта. На Западе он получил известность благодаря ролям в комедийных телесериалах «Черная гадюка», «Шоу Фрая и Лори» и др. Однако мировое признание пришло к нему с ролью в американском сериале «Доктор Хаус».

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