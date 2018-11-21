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Мосгорсуд разрешил бобслеисту Зубкову оставить золотые медали Игр-2014

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Мосгорсуд отказался признать законным решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о лишении главы Федерации бобслея России Александра Зубкова золотых медалей Олимпийских игр в Сочи и разрешил его не исполнять. Соответствующее решение суд вынес 21 ноября.

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«Исковые требования об отказе в признании и исполнении Российской Федерацией решения CAS по делу «Александр Зубков против Международного олимпийского комитета» удовлетворить» — приводит «РИА Новости» слова судьи Ильнара Басырова.

В своем иске глава Федерации бобслея отметил, что решение спортивного арбитража противоречит публичному порядку РФ.

МОК обвинил Зубкова в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранил его от участия в Олимпийских играх, аннулировав две его золотые награды, полученные на Играх 2014 года в Сочи. Позже CAS  заменил пожизненное отстранение от соревнований на недопуск к Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, но не стал восстанавливать результаты спортсмена на Играх в Сочи.

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