Генную инженерию начали применять при лечении астмы в Подмосковье

В Подмосковье впервые начали применять технологии генно-инженерной биотерапии при лечении средних и тяжелых форм бронхиальной астмы у детей. Метод используется в Московском областном консультативно-диагностическом центре.

По словам главы регионального минздрава Дмитрия Матвеева, которые приводит «Подмосковье сегодня», препараты, созданные по этим технологиям, обладают высокой эффективностью из-за того, что направлены на причину заболевания, а не на его последствия.

Кроме того, применение таких лекарств позволяет малышам лучше переносить физические нагрузки — они могут подниматься по лестнице и при этом не задыхаться. Значительно снижается и частота обострений заболевания.

В ведомстве при этом отметили, что такой вид лечения предоставляется бесплатно в рамках ОМС по направлению лечащего врача.