Ресторан в Сыктывкаре незаконно использовал символику ЧМ-2018

Прокуратура Сыктывкара провела проверку исполнения законодательства о соблюдении авторских и смежных прав, по результатам которой ООО «Биг Бен» привлечено к административной ответственности за незаконное использование товарного знака.

На рекламном баннере была использована символика чемпионата мира по футболу FIFA 2018, чтобы привлечь посетителей в ресторан на просмотр матчей мундиаля. Изображения являются сходными до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным на территории РФ на имя Федерасьон Интернасьональ де Футбол Ассосиасьон (Международной федерации футбольных ассоциаций).

Правообладатели не заключали соглашений с ООО «Биг Бен» о его использовании в рекламных целях, сообщает ИА «Комиинформ». Ресторан получил предупреждение от прокуратуры.