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Последняя лава: ожил вулкан, погубивший Эль-Родео

Фуэго, выбрасывающий километровые столбы пепла, вынудил тысячи людей покинуть свои дома
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Фото: REUTERS/Luis Echeverria
В Гватемале вновь активизировался вулкан Фуэго (в переводе означает «Огонь»), извержение которого в начале июня 2018 года унесло жизни более 160 человек
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Фото: AP/EPA/Esteban Biba
Фуэго расположен неподалеку от города Антигуа на Тихоокеанском побережье
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Фото: REUTERS/Luis Echeverria
Национальная служба по борьбе с последствиями стихийных бедствий объявила «красный» уровень опасности и призвала власти начать эвакуацию населения
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Фото: TASS/AP/Moises Castillo
Жителям восьми населенных пунктов, где проживает более 2 тыс. человек, рекомендовали эвакуироваться, но окончательное решение они должны были принять сами. Всего было эвакуировано порядка 4 тыс. человек
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Фото: REUTERS/Luis Echeverria
Вулкан выбрасывает столбы пепла высотой в несколько километров, из его жерла течет раскаленная лава
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Фото: REUTERS/Luis Echeverria
Сотни семей отказались покинуть свои дома. Спасатели рекомендовали жителям близлежащих населенных пунктов избегать низин из-за угрозы образования пирокластических (смесь вулканических газов, пепла и камней) и лавовых потоков
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Фото: TASS/Barcroft Images/Joel Santos
Вулкан высотой около 3,7 км извергается достаточно часто, но обычно это проходит без разрушительных последствий
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Фото: REUTERS/Luis Echeverria
Однако в июне стихия застала людей врасплох — потоки вулканической породы стремительно сошли на деревни, расположенные на склонах Фуэго. Скорость движения достигала 700 км/ч, а температура — 700 градусов
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Фото: AP/EPA/Esteban Biba
Вулкан Фуэго — один из самых активных в Центральной Америке
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Фото: REUTERS/Luis Echeverria
Июньское извержение стало сильнейшим за последние 40 лет, в городе Родео с населением около 14 тыс. человек лава текла прямо по улицам, погребая под собой людей, также раскаленный поток накрыл деревню Ла-Либертад
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Фото: AP/EPA/Esteban Biba
Стихия затронула более 1,7 млн человек, ущерб превысил 210 млн долларов, населенные пункты, по которым прошли лавовые потоки, признаны непригодными для проживания
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