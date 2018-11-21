В Кремле не знают об идее переодеть президента в военную форму

В Кремле не знают о предложении депутата Госдумы Виталия Милонова переодеть главу государства, как главнокомандующего, в военную форму.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В Кремле об этом первый раз слышат. Без комментариев», — сказал Песков 21 ноября.

С соответствующим предложением Милонов выступил 19 ноября. Депутат также предложил ввести единую форму для своих коллег и министров. По мнению Милонова, такая инициатива положительно повлияет на моральный облик госслужащих и их восприятие гражданами.