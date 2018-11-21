Volvo откажется от презентации автомобилей на выставке Automobility LA

Шведский автопроизводитель Volvo Cars не покажет ни одного автомобиля на своем стенде на выставке Automobility LA в Лос-Анджелесе

Как сообщается в поступившем 21 ноября в «Известия» пресс-релизе, в этом году компания революционно подойдет к участию в автосалоне в Лос-Анджелесе и станет первым в истории автомобильным брендом, не представившим на стенде ни одного автомобиля. Вместо этого Volvo поделится своим видением того, каким может быть автомобиль.

В компании отметили, что опыт взаимодействия клиента с автомобильным брендом сегодня гораздо важнее, чем сами новинки.

«Мы хотим показать, что мы в курсе положения дел, и инициировать дискуссию о будущем автомобильной индустрии. Поэтому вместо того, чтобы представить на автосалоне очередной концепт-кар, мы решили поговорить о современной концепции автомобиля вообще», — заявил старший вице-президент по стратегии развития продукта и долевого участия бизнеса Volvo Cars Мортен Левенстам .

В дополнение к этому заявлению Volvo представит на автосалоне ряд интерактивных иллюстраций своих инновационных технологий в области подключенных через Интернет сервисов, таких как доставка товаров для автомобиля и каршеринг при помощи электронного ключа.

Также Volvo представит свое видение автономного транспорта на примере концепта Volvo 360c и сервис подписки на автомобиль Care by Volvo.

«Индустрия меняется. И вместо того, чтобы только продолжать производить и продавать автомобили, мы предлагаем нашим клиентам свободу передвижения, отвечающую требованиям безопасности и их индивидуальным запросам, – заявил президент и генеральный директор Volvo Cars Хокан Самуэльссон.

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Volvo Сar Russia с нового года увеличит розничные цены на автомобили. В среднем по всему модельному ряду цены вырастут на 1,9%. Стоимость опций и пакетов для всех моделей бренда будет также увеличена — на 4%.