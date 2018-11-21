Более 20% россиян пожаловались на жизнь в условиях жесткой экономии

Более 20% россиян живут в условиях жесткой экономии и могут позволить купить на свою зарплату лишь необходимый набор продуктов. Об этом говорится в исследовании Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС), сообщает 21 ноября ТАСС.

По словам специалистов, население страны можно разделить на четыре группы по уровню потребительного благополучия. Так, 22% россиян находятся в зоне бедности, еще 35,6% вошли в зону потребительского риска. Данная группа в состоянии обеспечить себе нормальное питание и комплекты повседневной одежды, однако покупка предметов длительного пользования вызывает у них сложности.

Еще одна группа — россияне, которые также с трудом позволяют себе предметы длительного пользования. Однако в перспективе они ожидают повышения уровня материальной обеспеченности.

В зоне потребительского комфорта, согласно опросу, оказались 28,3% опрошенных. Они не имеют проблем с покупками и не ожидают ухудшения своего материального состояния.

В апреле россияне заявили, что для нормального уровня жизни среднестатистической семье из трех человек необходимо ежемесячно иметь 75,9 тыс. рублей.