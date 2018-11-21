Прямой эфир

Более 20% россиян пожаловались на жизнь в условиях жесткой экономии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 20% россиян живут в условиях жесткой экономии и могут позволить купить на свою зарплату лишь необходимый набор продуктов. Об этом говорится в исследовании Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС), сообщает 21 ноября ТАСС.

Невидимая прибавка: компании планируют повысить зарплаты на 6%
Дополнительные доходы могут не покрыть увеличение цен

По словам специалистов, население страны можно разделить на четыре группы по уровню потребительного благополучия. Так, 22% россиян находятся в зоне бедности, еще 35,6% вошли в зону потребительского риска. Данная группа в состоянии обеспечить себе нормальное питание и комплекты повседневной одежды, однако покупка предметов длительного пользования вызывает у них сложности.

Еще одна группа — россияне, которые также с трудом позволяют себе предметы длительного пользования. Однако в перспективе они ожидают повышения уровня материальной обеспеченности.

В зоне потребительского комфорта, согласно опросу, оказались 28,3% опрошенных. Они не имеют проблем с покупками и не ожидают ухудшения своего материального состояния. 

В апреле россияне заявили, что для нормального уровня жизни среднестатистической семье из трех человек необходимо ежемесячно иметь 75,9 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пушков оценил слова Порошенко о бедности на Украине
Сказку сделать прибылью: почему США угрожает бедность
Социальное неравенство приведет к негативным последствиям для американской экономики

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017