Лучше хором: ансамбль Александрова напомнит США о встрече на Эльбе

В США при поддержке Министерства иностранных дел РФ планируется гастрольный тур российских артистов, приуроченный к празднованию 75-летия Победы, которое пройдет в 2020 году. Рассматривается, в частности, возможность выступления в нескольких американских городах Ансамбля имени А.В. Александрова. Это следует из писем посла РФ в США Анатолия Антонова и замглавы МИД РФ Сергея Рябкова организаторам памятных мероприятий (документ есть в распоряжении «Известий»). Российский посол отметил, что тур «может стать хорошим напоминанием об историческом товариществе наших народов на пользу всего мира».

Гастроли предлагается провести в трех городах: Вашингтоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Выступления будут приурочены к 75-летию победы над нацистской Германией — тур должен пройти в апреле 2020-го. Именно 25 апреля 1945 года на реке Эльбе недалеко от города Торгау встретились войска СССР и США.

Инициаторами гастрольного тура, которые занимаются организационными вопросами, стали общественно-политические организации РФ и США (американский Евразийский культурный центр, российская партия «Женский диалог» и др.), а также представители бизнес-сообщества. В своем письме к ним замминистра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул, что в ведомстве с интересом восприняли информацию о международной акции, «составной частью которой могут стать гастроли в США Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова и Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева».

«С учетом сложного характера российско-американских отношений и непростой международной обстановки такого рода проекты особенно востребованы. Они способны сыграть важную роль в укреплении взаимного понимания и доверия между народами России и США, в целом помочь продвижению положительного образа России в мире», — отметил Сергей Рябков.

В посольстве РФ в США также уверены, что инициатива «имеет большое значение в условиях напряженности в российско-американских отношениях», а «ее реализация внесет весомый вклад в их нормализацию и продемонстрирует международному сообществу наше общее стремление к миру».

«Готовы оказать поддержку проведению гастрольных туров по городам США, — подчеркнул глава российской дипмиссии в США Анатолий Антонов в своем письме организаторам мероприятия. — Концерт Ансамбля им. А.В. Александрова в Вашингтоне, приуроченный к 75-летней годовщине встречи на Эльбе, может стать хорошим напоминанием об историческом товариществе наших народов на пользу всего мира».

Один из инициаторов, руководитель всероссийской партии «Женский диалог» Елена Семерикова в беседе с «Известиями» отметила, что работа над подготовкой мероприятия уже идет.

— Надеемся, что со стороны американских властей не возникнет никаких проблем с выдачей виз. Ранее уже проходили аналогичные гастроли, жители США с огромным уважением относились к подобным мероприятиям, — рассказала она. — Мы рады поддержке нашего Министерства иностранных дел. Сейчас ожидаем реакции со стороны Министерства обороны и Министерства культуры.

Несколько источников в Министерстве обороны РФ пояснили «Известиям», что задачи по организации мероприятия пока не поступало, однако в ведомстве готовы приступить к исполнению в любой момент.

В последний раз ансамбль имени А.В. Александрова приезжал с гастролями в США в 2005 году. Эти выступления были приурочены к 60-летию победы над нацистской Германией. Отвечая на вопрос «Известий» о том, не возникнут ли у артистов сложности с получением виз, источник в американских дипломатических кругах подчеркнул, что власти США традиционно поддерживают культурные мероприятия. Однако все организационные вопросы, касающиеся тех или иных акций, по его словам, всегда обсуждаются ближе к дате проведения — в данном случае мероприятия планируется провести в апреле 2020 года.

Ансамбль имени Александрова, который 12 октября отметил свой 90-летний юбилей, довольно часто выступает за границей. Прошедшим летом коллектив, например, принимал участие в мероприятиях в Белграде и Софии. До конца года пройдут концерты александровцев в Польше и Турции. Кроме того, в первой половине 2019 года планируются гастроли во Франции, Бельгии, Греции, Чехии, Словакии и Венгрии.