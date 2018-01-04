Ансамбль Александрова выступил с концертом в Пекине

Артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова выступили в первом сезоне 2018 года в Пекине. Концерт собрал порядка 2,4 тыс. зрителей, сообщает ТАСС.

По данным агентства, выступление прошло на главной сцене Пекина — в оперном зале Национального центра исполнительских искусств. Артисты исполнили песни времен Великой Отечественной войны, в числе которых — «Священная война», «Смуглянка», «На солнечной поляночке» и «Солдаты, в путь».

Помимо песен военной тематики в репертуар ансамбля были включены произведения классической музыки. Солисты исполнили отрывок из оперы Джакомо Пуччини «Турандот» и «Русский танец» из балета Петра Чайковского «Лебединое озеро». Кроме этого, прозвучали русские народные песни «Ах ты, степь широкая», «Коробейники» и «Славное море — священный Байкал» и «визитные карточки» ансамбля — композиции «Калинка» и «Катюша».

Завершился концерт песней «Подмосковные вечера», которую артисты исполняли в сопровождении зрителей зала.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Белграде состоялось открытие парка имени ансамбля Александрова. Участники мероприятия открыли памятную доску парка «Александров», а рядом с ней посадили русские березы.