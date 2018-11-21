СМИ заявили о «толкающем к гибели надменном высокомерии» США

Американская политика незаконных и противоестественных войн может привести к тяжелым последствиям для Соединенных Штатов, а также всего мира, поэтому Вашингтону необходимо пересмотреть свои национальные интересы. Такое мнение выразил автор статьи в журнале The American Conservative.

На данный момент дефицит федерального бюджета США превышает сумму в $800 млрд. При этом национальный долг близится к $22 трлн и уже стал самой большой суммой госдолга за всю мировую историю, пишет «РИА Новости».

Авто статьи считает, что кризис для США «непременно наступит несмотря на то, что в мире есть много более бедных стран даже с учетом оценки соотношения долга и ВВП». Часть американских экономистов при этом напоминает, что правительство, теоретически, имеет возможность напечатать любую сумму для погашения долгов и утверждает, что банкротство США невозможно.

Издание отмечает, что Вашингтону придется существенно урезать бюджет, когда ставки по государственному долгу станут «невыносимо высокими». Американские неоконсерваторы считают, что именно это может ограничить и вооруженные силы.

Именно «надменное высокомерие», по мнению СМИ, ведет США к гибели.

«Все необъявленные войны противоестественны и незаконны, а также дестабилизируют не только другие страны, но и ситуацию внутри американского общества. Поэтому США нуждается переоценке зарубежных активов и обязательств, а внешней политике необходимо рассмотреть национальные интересы с ограниченных стратегических позиций, закрыть базы в Германии и вывести американских военных из Афганистана», — говорится в материале.

В августе СМИ опубликовали отрывки из обращения группировки «Талибан» (запрещена в РФ) к президенту США Дональду Трампу. Боевики предложили лидеру Соединенных Штатов полностью вывести американские войска из Афганистана. Позднее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что США должны вывести свой контингент из этой страны.