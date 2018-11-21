США обвинили в коррупции миллиардера из Венесуэлы

Прокуратура США предъявила обвинения в коррупции миллиардеру из Венесуэлы и двум его сообщникам.

Обвинения выдвинуты в адрес владельца венесуэльского телеканала Globovision Рауля Горрина, а также Алехандро Андраде и Габриэля Хименеса. Все трое проживают в США, передает Reuters.

По версии следствия, 50-летний Горрин выплатил миллионы долларов в качестве взяток должностным лицам Венесуэлы, чтобы получить права на проведение транзакций по обмену валюты по выгодному для правительства курсу.

Перемещение финансовых средств в рамках этой схемы осуществлялось через многочисленные подставные компании.

Национальный суд Испании 27 октября принял решение экстрадировать в Венесуэлу медсестру бывшего президента страны Уго Чавеса. Каракас обвиняет ее в незаконном обогащении и отмывании денег.