Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина расписались

Народная артистка РСФСР, актриса Лидия Федосеева-Шукшина и создатель поп-группы «На-на» Бари Алибасов поженились. Церемония прошла в Кутузовском отделе ЗАГСа Москвы 20 ноября.

Мероприятие прошло скромно. 80-летняя невеста была одета в фиолетовое платье с кружевным верхом, а 71-летний жених — в коричневый костюм, пишет «Вечерняя Москва».

Информацию о заключении брака также подтвердила помощница Алибасова, отмечает РЕН ТВ. Она рассказала, что церемония прошла в кругу семьи.

Роман между Алибасовым и Федосеевой-Шукшиной начался в 1995 году и сперва продлился три года. Они жили вместе, не расписываясь. Спустя какое-то время между ними вновь вспыхнула любовь, и они решили пожениться. Для продюсера это уже шестой по счету брак, а для актрисы — пятый.