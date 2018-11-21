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Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина расписались

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Народная артистка РСФСР, актриса Лидия Федосеева-Шукшина и создатель поп-группы «На-на» Бари Алибасов поженились. Церемония прошла в Кутузовском отделе ЗАГСа Москвы 20 ноября.

Мероприятие прошло скромно. 80-летняя невеста была одета в фиолетовое платье с кружевным верхом, а 71-летний жених — в коричневый костюм, пишет «Вечерняя Москва».

Информацию о заключении брака также подтвердила помощница Алибасова, отмечает РЕН ТВ. Она рассказала, что церемония прошла в кругу семьи.

Роман между Алибасовым и Федосеевой-Шукшиной начался в 1995 году и сперва продлился три года. Они жили вместе, не расписываясь. Спустя какое-то время между ними вновь вспыхнула любовь, и они решили пожениться. Для продюсера это уже шестой по счету брак, а для актрисы — пятый.

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