Бари Алибасов объявил о скорой женитьбе на известной писательнице

Музыкант и продюсер группы «На-На» Бари Алибасов объявил о своей скорой женитьбе на писательнице и светской львице Лене Лениной. По признанию 70-летнего музыканта, он хочет сыграть свадьбу на Лазурном берегу после новогодних праздников.

«Мы зарегистрируемся, я надеюсь, в ближайшее время. Она готова. Хватит болтаться. Я на пенсии, группа «На-На» работает без меня успешно. Они уже полгода гастролируют, 18−20 концертов в месяц. Они во мне не нуждаются, всё хорошо. Надо устраивать свою жизнь», — заявил Алибасов в интервью «Ридус».

Известно, что Алибасов завещал Лениной всё свое имущество. Так, 38-летняя владелица маникюрных салонов получит восьмикомнатную квартиру на Арбате, земельный участок на «Новой Риге» и другую недвижимость. По словам продюсера, родственники поддержали его решение, поскольку «свое уже получили».

Ранее портал iz.ru сообщал, что около 370 пар сыграют свадьбу в Москве накануне Нового года.