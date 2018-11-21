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Первая приморская турфирма получила субсидию от государства

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Туристическая компания «Диалог народов – 1» из Приморского края первой получила государственную субсидию, компенсирующую издержки из расчета 5 тыс. рублей за каждого клиента.

По словам директора Евгении Беляниной, это позволит снизить цены на путешествия и повысить их конкурентоспособность. Компания планирует организовывать поездки круглый год, в новые маршруты включили Находку, Уссурийск, Лесозаводск, Дальнереченск и другие города, сообщает ИА PrimaMedia

Размер субсидии определяется исходя из количества туристов, которым оказаны услуги туроператора, и размера субсидии, предусмотренной на одного путешественника. Для Приморского края эти показатели составляют 300 человек и 5 тыс. рублей соответственно.

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