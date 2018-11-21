РФС опроверг информацию о досмотре российских болельщиков в Стокгольме
Российский футбольный союз (РФС) опроверг информацию о массовом досмотре российских болельщиков полицией в метро Стокгольма перед матчем сборных России и Швеции. Об этом сообщили в пресс-службе союза.
Ранее в телеграм-канале OnlineOnTour появилась информация, что сотрудники полиции проводят тщательный досмотр российских болельщиков на входе в метро и в самой подземке.
Как пишет ТАСС, информация не подтвердилась. В пресс-службе РФС сообщили, что никто из болельщиков сборной России не обращался по данному инциденту.
Заключительный матч второй группы лиги В Лиги наций Россия—Швеция начался в 22:45 по московскому времени.